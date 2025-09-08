Türkiye'de transfer dönemi 12 Eylül’de sona erecek. Ancak uzun süredir sol kanada oyuncu arayan Beşiktaş, henüz beklenen takviyeyi yapamadı. Hemen hemen her gün yeni bir isim gündeme geliyor. Al Shabab’tan Carrasco, Liverpool’dan Federico Chiesa, Arsenal’den Leandro Trossard ve Chelsea’den Raheem Sterling için girişimler sürüyor.

Ayrıca Fenerbahçe ile Cengiz Ünder’in kiralanması için görüşmeler devam ediyor. Ajax ise Mika Godts için yapılan teklifi reddetti. Teknik Direktör Sergen Yalçın gelecek oyuncunun yolunu dört gözle bekliyor. Bu arada Tayyip Talha, Gaziantep’e kiralandı.