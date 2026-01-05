Beşiktaş, Emmanuel Agbadou ısrarından vazgeçmiyor. Uzun süredir yeni gelecek stoperin yolunu gözleyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, yönetime Fildişi Sahilli futbolcunun ismini vermişti. Daha önce yapılan pazarlıklarda 20 milyon Euro isteyen Wolverhampton indirime yanaşmamıştı. Tecrübeli hoca talebini tekrarladı, siyah-beyazlı yönetim de İngiliz ekibine yeni bir teklif hazırladı.

OYUNCU TARAFINDA SORUN YOK

Bu kez 15 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama önerisi sunan Beşiktaş, Wolverhampton’dan cevap bekliyor. Emmanuel Agbadou cephesinde ise hiçbir sorun yok. Sergen Yalçın’ın bizzat görüştüğü 28 yaşındaki stoper kulüplerin bir an önce anlaşmasını istiyor. Görüşmeler bu hafta mutlu sonla noktalanmazsa Beşiktaş alternatif isimlere yönelecek.