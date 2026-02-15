Olay, 13 Şubat sabahı İstanbul'un Beşiktaş İlçesi Dikilitaş Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre müteahhit Erdoğan Ş., alışveriş için geldiği sokakta park halindeki motosiklet nedeniyle aracıyla ilerleyemeyince motokurye ile tartışmaya başladı.

Bu sırada yoldan geçen Ferşat Tellioğlu’nun, “Küfür etmeyin” diyerek tartışmaya müdahil olduğu öne sürüldü. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Ş.’nin silahını çıkararak ateş ettiği, ilk kurşunla yaralanan Tellioğlu’nun durumu fark etmeyip araca yeniden yaklaşması üzerine ikinci kez ateş açıldığı belirtildi. İkinci kurşunla yere yığılan Tellioğlu ağır yaralandı.

Silah sesleri üzerine çevredekiler şüpheliyi araçtan indirerek darbetti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri iki yaralıyı hastaneye kaldırdı. Tellioğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, tedavisi tamamlanan Erdoğan Ş. gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede iki boş kovan bulunduğu, kullanılan silahın ise İzmir’de yaşayan ruhsat sahibi bir doktora ait olduğunun belirlendiği öğrenildi.

'İLK KURŞUNU YEDİĞİ ZAMAN FARK ETMİYOR'

Olayın ardından konuşan Ferşat Tellioğlu’nun ağabeyi Sultan Tellioğlu, “Motokurye ile otomobildeki kişi arasında tartışma çıkıyor. Motosikletten dolayı otomobil geçemediği için tartışıyorlar. Ağabeyim otomobildeki kişiyi uyarıyor, kavga çıkıyor. Abim otomobile yaklaşınca ateş ediyor. İlk kurşunu yediği zaman fark etmiyor. Tekrar yaklaşınca bir daha ateş ediyor içerideki. İkinci kurşun gelince yere düşüyor. Otomobildeki kişi 2 dakika beklese böyle bir olay yaşanmayacak. Olaydan sonra çevredekiler, adamın elindeki silahı almak için hareket ediyor. Silahı polise teslim ediyor” dedi.

'DAYAK YİYECEĞİMDEN KORKTUM, RASTGELE ATEŞ ETTİM'

Emniyetteki ifadesinde Erdoğan Ş.’nin, “Kornaya bastım, yolu açın dedim. Tartışma büyüdü. Dayak yiyeceğimden korktuğum için belimden silahımı çıkarıp rastgele ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum” dediği kaydedildi.

Öte yandan evli ve iki çocuk babası Ferşat Tellioğlu, Ataşehir’deki Mehmet Uslu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.