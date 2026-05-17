Beşiktaş transferde vites yükseltti. Siyah-beyazlılar, Napoli forması giyen Frank Zambo Anguissa’yı kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Geçen yıl son anda direkten dönen transferde bu kez mutlu son çok yakın. Başkan Serdal Adalı’nın İtalyan ekibiyle yürüttüğü görüşmeler olumlu ilerlerken, Kamerunlu futbolcu da Kartal’a sıcak bakıyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan 30 yaşındaki yıldız, bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 22 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi