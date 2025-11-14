Kulüpte sıcak saatler yaşanırken, tecrübeli futbolcunun bugünkü antrenmanda yer almadığı belirtildi. Akşam saatlerinde ise Başkan Serdal Adalı ile Rafa Silva’nın Ümraniye’de bir araya geldiği ve kritik bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

"15 milyon euro getirirsen, gidebilirsin”

Başkan Adalı, Rafa Silva ile üçüncü görüşmeyi dün gerçekleştirdi. Portekizli oyuncu toplantıda futbolu bırakma isteğini bir kez daha dile getirdi.

Milliyet'in haberine göre Adalı'nın bunun üzerine, “Daha önce moralim bozuk, modum düşük diyerek futbolu bırakmaktan bahsediyordun ama menajerin bizimle para konuşmaya başladı. Sen futbolu bırakmak değil, takımdan ayrılmak istiyorsun. Bizimle 1.5 yıl daha sözleşmen var. 15 milyon euro getirirsen, gidebilirsin” diyerek, Rafa Silva’ya rest çektiği ifade edildi.

Bu görüşmenin ardından Beşiktaş Kulübü resmî internet sitesinden kamuoyuna yönelik açıklama yayımladı.

BEŞİKTAŞ’TAN RESMÎ DUYURU

Siyah-beyazlı kulübün açıklaması şu şekilde:

Kulübümüzden Bilgilendirme

“Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın katılımıyla, 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın kulübümüzdeki geleceğinin de ele alınacağı bir basın toplantısı düzenlenecektir.

Ayrıca profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmelerde bulunmak üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin talep etmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”