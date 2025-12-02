Beşiktaş, U-19 Akademi Takımının Teknik Sorumlusu Veli Kavlak ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kavlak 2024-25 sezonundan bu yana görevdeydi.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonundan bu yana U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Veli Kavlak’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

37 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş U19 ile çıktığı 48 karşılaşmada 28 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 90 puan topladı ve maç başına da 1.88 puan ortalaması yakaladı.