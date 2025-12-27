O bir efsaneydi… Yeri geldi şampiyonlukların kahramanı oldu, yeri geldi taraftarın tepkisini çekti. 2004’te girdiği Beşiktaş altyapısında 2009’da A Takım’a yükseldi, dile kolay tam 16 yıl boyunca siyah-beyazlı formayı terletti. Yıllarca Kara Kartal’ın kaptanlığını yapan Necip Uysal için artık yolun sonu geldi. Beşiktaş, unutulmaz anılar biriktiren 34 yaşındaki oyuncusuna beklenmeyen bir mesajla veda ettiğini duyurdu.

MERT GÜNOK DA GİTTİ

Siyah beyazlı ekibin dün akşam saatlerinde paylaştığı mesajda; teknik heyetin raporu ve yönetim kurulunun onayıyla Necip Uysal’ın yanı sıra Mert Günok için de bu kararın alındığı vurgulandı. Kendilerinden takım bulması istenen iki oyuncu idmanlarını artık bireysel olarak sürdürecek. Oysa ki Necip Uysal, daha geçtiğimiz şubat ayında yeni sözleşmeye imza atmıştı. Mert’in ise sezon sonuna kadar kontratı vardı