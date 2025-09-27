Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesi Kocaelispor maçına kadro planlaması açısından büyük önem veriyor. Kartal’ın teknik patronu hücumdaki oyuncuları belirledi: Abra ham, El Bilal, Cerny ve Rafa Silva. Merkez orta sahada alternatifsiz iki isim Ndidi ve Orkun. Sağ bekte Gökhan Sazdağı da genç çalıştırıcının gözüne girdi.

Ancak sol bekte Jurasek’i yüzde yüz görmedi. Rıdvan’ın da bu denkleme girmesi bekleniyor. Stoperde kafasındaki en net oyuncu sadece Uduokhai. Djalo, Paulista ve Emirhan’ın formayı kapmak için form durumlarının güvenilir seviyede olması gerekiyor. Kocaeli maçı kritik. Yalçın, derbiye farklı bir tandemle çıkmak istemiyor.