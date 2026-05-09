Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sezonun son derbisinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sezon hiç derbi kazanamayan Siyah-Beyazlılarda maç boyu tribünlerden yönetime ve teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki oldu.

OYUNDAN ALINDI TEPKİLERE AĞLADI

Trabzonspor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta tüm maç boyunca tek değişiklik 70. dakikada gerçekleşti. Vaclav Cerny'nin yerine Jota Silva oyuna dahil oldu. Siyah-Beyazlı taraftarlar, oyundan alınırken hep destek gösterdiği Çek yıldızı çıkarken bu kez ıslıkladı.

Cerny de oyundan çıktıktan sonra kulübeye değil, tam arkasındaki arada yaklaşık 5 dakika boyunca oturdu. Tepkiler karşısında duygularına hakim olamayıp ağlayan Cerny, ikna çabalarının ardından sonra kulübeye geçti.