Beşiktaş, 8 artı 1 milyon Euro’ya Norveç’in Tromsö takımında forma giyen genç orta saha oyuncusu Jens Hjerto-Dahl’ı kadrosuna katıyor. 20 yaşındaki Norveçli yetenek, 1.93 boyuyla fiziksel üstünlüğü, top taşıma yeteneği ve pas kalitesiyle dikkat çekiyor.

Paul Pogba, Sergio Busquets ve Ivan Rakitic gibi isimlerden ilham aldığını belirten Dahl, Avrupa’nın birçok kulübünün radarındaydı. Siyah-beyazlı yönetim, orta sahaya dinamizm katmak ve uzun vadeli yatırım için bu transferi gerçekleştirdi.

SOLA EVERTON YA DA KERİM

Flamengo'nun 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Everton Soares, Beşiktaş’a önerildi. Brezilya kulübü, sözleşmesi son yılına giren oyuncu için cüzi bir rakam talep ediyor. Salzburg’dan Kerim Alajbegovic de sol kanat için diğer aday