Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın hücum hattında ki verimliliğini artırmak için düğmeye bastı. Göztepe maçını gol atamadan farklı kaybeden Kartal’da Yalçın, yarın Kayserispor ile oynanacak erteleme maçı sonrası değişikliğe gidecek. Son yapılan transferleri oynatamayacak olan Kartal’ın hocası, mecburen Kayseri karşısında Tammy Abraham’a şans verecek.

ABRAHAM’A GÖZDAĞI

Deneyimli teknik adamın Kayserispor maçı sonrası ise Abraham’ın düşen performansını yükseltmek için Bilal Toure’yi ileri uçta görevlendirmesi bekleniyor. İngiliz forvet ise Toure’yi destekleyecek bir görev alacak. Abraham’da düşüş devam ederse Yalçın’ın tek forvetli sistemdeki tercihi Toure olacak.