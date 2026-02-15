Trendyol Süper Lig'in 22. Haftasında Beşiktaş'ın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda RAMS Başakşehir'e konuk olduğu maçta El Bilal Toure sakatlandı. Sarı kart cezasını tamamladıktan sonra ilk 11'deki yerine kavuşan Toure, ilk yarıyı tamamlayamadan oyundan çıkmak zorunda kaldı. Maçta 32. dakika oynanırken Vaclav Cerny'nin savunma arkasına attığı topa hareketlenen Toure, bir anda yerde kaldı. Arka adalesini tutan 24 yaşındaki futbolcu, kısa bir tedavinin ardından oyuna döndü. Ancak sahaya girdikten sonra kendisini tekrar yere bırakan Toure, maça devam edemedi. Milot Rachica, 34. dakikada Toure'nin yerine oyuna dahil oldu.

