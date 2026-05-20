İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Mahallesi'nde 18 Mayıs Pazartesi günü sabaha karşı saat 04.30 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Elde edilen bilgilere ve güvenlik kamerası görüntülerine göre; cadde üzerinde süratli bir şekilde ilerleyen Arif Kıvanç G. yönetimindeki otomobil, sollama yapmaya çalıştığı esnada karşı yönden gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de hurdaya dönerken, araçlarda bulunan toplam 9 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
PSİKOLOJİ SON SINIF ÖĞRENCİSİYDİ
Kazada ağır yaralanarak Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılan 22 yaşındaki Betül Koruğ, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın, Beyoğlu’nda bulunan özel bir üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Eğitim gördüğü üniversiteden yapılan taziye açıklamasında, "Öğrencimiz Betül Koruğ'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kazada yaralanan diğer 8 kişinin tedavileri farklı hastanelerde sürerken, 4 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.