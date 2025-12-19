Beşiktaş’ta Rafa Silva takıma geri döndü… Siyah beyazlı takımla son antrenmana katılmayan Portekizli hücumcu ile ilgili olumlu bir gelişme yaşandı. Rafa Silva, Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Çaykur Rizespor maçı için takımla birlikte kampa girdi.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor müsabakası 20 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

‘KADROYA ALIRIZ PROBLEM YOK’ DEMİŞTİ

Teknik direktör Sergen Yalçın Trabzonspor maçı öncesi Rafa Silva için şöyle konuşmuştu: "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız kadroya, problem yok." ifadelerini kullanmıştı.

Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan deneyimli futbolcu, bu sezon 16 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı.