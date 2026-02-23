Siyah-beyazlıların yeni transferi Hyeon-gyu Oh, attığı inanılmaz golle futbol dünyasını ayağa kaldırdı! Şimdiden 'Yılın Golü' adayları arasına giren bu muhteşem vuruş sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği tepki geceye damga vurdu. Şaşkınlık ve sevinçten dizlerinin üstüne çöken tecrübeli hocanın o anları sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor!

Süper Lig'de çıkışını sürdüren Beşiktaş, yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un eşine az rastlanır jeneriklik golüyle mest oldu. Siyah-Beyazlı formayı sırtına geçirdiği andan itibaren kalitesini konuşturan Güney Koreli santrfor, attığı o muazzam golle şimdiden sezonun en unutulmaz anlarından birine imza attı.

SERGEN YALÇIN KENDİNDEN GEÇTİ, DİZLERİNİN ÜSTÜNE ÇÖKTÜ!

Muhteşem golün ardından sahadaki futbolcular kadar kulübedeki heyecan da görülmeye değerdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncusunun çıkardığı bu harika şutun ağlarla buluştuğu an adeta kendinden geçti.

Golün şaşkınlığı ve muazzam sevinciyle bir anda dizlerinin üstüne çöken tecrübeli çalıştırıcı, ayağa kalktıktan sonra sevincini çılgınlar gibi yardımcı antrenörleriyle paylaştı. Sergen Yalçın'ın gol sevinci, maçın yayıncı kuruluş kameralarına saniye saniye yansırken, sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan, en çok paylaşılan karesi oldu.

ŞİMDİDEN 'YILIN GOLÜ' ADAYI

Taraflı tarafsız herkesin ağzını açık bırakan bu olağanüstü vuruş, futbolseverler tarafından anında "Yılın Golü" ilan edildi. Sosyal medyada defalarca paylaşılan o muhteşem an, Beşiktaş taraftarını adeta sevince boğarken, rakip taraftarlardan bile alkış topladı.

İLK 3 MAÇINDA 3 GOL

Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş tarihinde ilk 3 maçında gol atan ilk futbolcu oldu.