Ara transfer döneminde kadroda köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan Beşiktaş’ta gidecek oyuncular da netleşmeye başlıyor. Mert Günok ve Necip Uysal’ın ardından siyah beyazlılarda iki isim daha yolcu… Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Jonas Svensson ve David Jurasek ile yolların ayrılması kararlaştırıldı. Yönetimin, iki oyuncunun sözleşmesini feshederek yerlerine yeni transferler yapmayı planladığı öğrenildi.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADILAR

Ocak 2024'te Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak transfer edilen İsveçli sağ bek Jonas Svensson, Beşiktaş formasıyla yalnızca 10 maçta görev alırken 2 asist üretti. Sezon başında Benfica'dan 1 yıllığına kiralanan Çek sol bek David Jurasek ise 17 maçta forma giymesine rağmen gol ya da asist katkısı sağlayamadı.