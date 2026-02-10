Beşiktaş’ta ikinci Rafa Silva krizi yaşanıyor… Siyah beyazlılarda Cerny’nin kulüpten ayrılmak istediği iddia edildi. Fanatik'te yer alan habere göre Vaclav Cerny, Beşiktaş'ta mutsuz olduğunu yönetime iletti. Çek futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği ancak yönetimin bu talebe izin vermediği belirtildi.
Cerny'nin sezon sonunda ayrılmak için menajerine talimat verdiği belirtildi. Menajerin Cerny'e kulüp aramaya başladığı da ifade edildi.
BENZER KRİZ RAFA’DA YAŞANMIŞTI
Portekizli futbolcu Rafa Silva Sergen Yalçın'la çalışmak istediğini bildirerek ayrılmak istediğini belirtmiş, sonunda da Portekiz'in Benfica takımına gitmişti.