Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 yenildi.
İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın ikinci yarısına Cengiz Ünder'in golüyle başlayan Beşiktaş, 79. dakikada David Jurasek'in kendi kalesine attığı gole engel olamadı. Gençlerbirliği beraberlik golünden 2 dakika sonra Tongya'nın attığı golle müsabakayı 2-1 kazandı.
TARAFTAR ÖFKELENDİ
Beşiktaşlı taraftarlar, Gençlerbirliği'nin ikinci golü sonrası kaleci Mert Günok'u protesto etti.
Tecrübeli kalecinin ikinci golde hatalı olduğunu düşünen siyah-beyazlı tribünler, topa her temasında Mert Günok'u ıslıkladı.