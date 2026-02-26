Yaz transfer döneminde eksik kalan sol kanat mevkii için İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan kiralanan Jota Silva, Sergen Yalçın'ın gözüne bir türlü giremedi. Asıl mevkisi sağ açık olan ancak hücumun farklı bölgelerinde oynayabilen Portekizli, son olarak Türkiye Kupası'nda Kocaelispor karşısında ilk 11 başladı ve ikinci devreyi göremeden oyundan alındı. O maçın ardından bir daha forma şansı bulamayan 26 yaşındaki hücumcu için Beşiktaş da kararını verdi.

OPSİYONU 17 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre Beşiktaş, Sergen Yalçın'dan da geçer not alamayan kanat oyuncusunu gelecek planlarında değerlendirmiyor. Oyuncunun 17 milyon euro olan satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alan Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda kiralık sözleşmesinin bitimiyle birlikte yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Bu sezon Beşiktaş adına tüm kulvarlarda 13 maça çıkarak 420 dakika sahada kalan Jota Silva, 3 gollük skor katkısı sağladı. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 14 milyon euro.