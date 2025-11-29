Beşiktaş'ta Karagümrük maçının hazırlıkları devam ederken sakatlık şoku yaşandı.
Siyah beyazlı ekibin sol beki Rıdvan Yılmaz, antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından sağlık kontrolüne alındı. Deneyimli sol bekin uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Futbol A Takımımızın 28 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz’ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Rıdvan Yılmaz’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. "