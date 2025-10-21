Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne mağlup olarak taraftarın tepkisini topladı.



Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımdaki huzursuzluğun arttığı öne sürülürken, maç öncesi Mert Günok'un kaptanlığının alınarak Orkun Kökçü'ye verilmesi yeni bir krize neden oldu.

BEŞİKTAŞ'TA MERT GÜNOK KRİZİ



Sabah'ın haberine göre, son maçlarda formsuz görüntüsü ile taraftarın tepkisini toplayan ve Sergen Yalçın'ın gözünden düşen Günok, Gençlerbirliği mücadelesinin ardından sessizliğe büründü.



Gençlerbirliği maçı biter bitmez soyunma odasına giden Mert'in Yalçın ve yönetime tepkili olduğu belirtildi. 36 yaşındaki kalecinin Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





