Galatasaray derbisinin yıldızı Emirhan Topçu, Milli Takım’a davet edilmedi. 25 yaşındaki stoperin yerine Suudi Pro Lig’de sadece 2 dakika süre alabilen Yusuf Akçiçek çağırıldı.

Mourinho’nun Fenerbahçe’de prensi olan Yusuf Akçiçek, bu sezon toplamda ise sadece 183 dakika sahada kaldı. Buna karşın Emirhan ligde 316 dakika süre aldı. Siyah- beyazlılar, Yusuf gibi 19 yaşındaki bir futbolcunun geleceğe yatırım olarak milli davet almasına karşı çıkmıyor. Siyah-beyazlılar, sadece Emirhan’ın neden Ay-Yıldızlı takıma seçilmediğine dair açıklama bekliyor.

MİLLİ SAVUNMADA KİMLER VAR?

  • Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
  • Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)
  • Eren Elmalı (Galatasaray)
  • Ferdi Kadıoğlu (Brighton)
  • Merih Demiral (Al-Ahli Saudi)
  • Mert Müldür (Fenerbahçe)
  • Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)
  • Yusuf Akçiçek (Al-Hilal)
  • Zeki Çelik (Roma)