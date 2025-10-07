Galatasaray derbisinin yıldızı Emirhan Topçu, Milli Takım’a davet edilmedi. 25 yaşındaki stoperin yerine Suudi Pro Lig’de sadece 2 dakika süre alabilen Yusuf Akçiçek çağırıldı.

Mourinho’nun Fenerbahçe’de prensi olan Yusuf Akçiçek, bu sezon toplamda ise sadece 183 dakika sahada kaldı. Buna karşın Emirhan ligde 316 dakika süre aldı. Siyah- beyazlılar, Yusuf gibi 19 yaşındaki bir futbolcunun geleceğe yatırım olarak milli davet almasına karşı çıkmıyor. Siyah-beyazlılar, sadece Emirhan’ın neden Ay-Yıldızlı takıma seçilmediğine dair açıklama bekliyor.

MİLLİ SAVUNMADA KİMLER VAR?