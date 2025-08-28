UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde İsviçre ekibi Lausanne’a elenen Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in sözleşmesi feshedildi. Karşılaşmanın ardından stadyumda başkan Serdal Adalı ile bir toplantı yapan Norveçli teknik adam ile yollar ayrıldı. Solskjaer, Ocak ayında takımın başına geçmişti.

Beşiktaş’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir. Başkanımız Serdal Adalı, toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın başında toplam 29 karşılaşmaya çıkan Norveçli teknik adam, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.