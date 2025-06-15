İstanbul Beşiktaş’ta bir otelin teras katındaki barda eğlenen Abdülkadir D. (31) ve Bahtiyar K. (32), yan masada oturan Yakup D. (31) tarafından patlatılan şampanyanın üzerlerine sıçraması üzerine tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Yakup D.’nin kuzeni Anıl K. (35), koruma Osman B.’ye (60) ait silahı alarak ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Bahtiyar K. ayağından, Anıl K.’nin kardeşi Alper K. (32) ise baldırından yaralandı. Olayın ardından Bahtiyar K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anıl K., Alper K., Yakup D. ve koruma Osman B. olay yerinden araçla uzaklaştı.

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otelin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Alper K. yaralı halde adresine yapılan baskında gözaltına alındı. Anıl K. ve Yakup D. ise Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a geçmeye çalışırken yakalandı. Koruma Osman B. de ruhsatsız silahla birlikte gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, "Ateşli silahlar kanununa muhalefet", "Kasten yaralama", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edildi. Olay anı güvenlik ve cep telefonu kameralarına da yansıdı.