Süper Lig’in 27’nci haftasında 10 Mart Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

RAFA SİLVA İDMANA KATILMADI

Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Siyah-beyazlılar antrenmana, pas çalışması ve çift kale maçla devam etti. Geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor maçında darbeye bağlı kas yaralanması yaşayan Rafa Silva, tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı. Ayrıca ağrıları bulunan Keny Arroyo ve özel izinli Gedson Fernandes de antrenmana katılmadı.

BASIN MENSUPLARINA İZİN

Antrenman öncesinde siyah-beyazlı ekibin Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, basın mensuplarının yanına gelerek selam verdi. Solskjaer yaptığı açıklamada, “Bir dahaki maça kadar çok zamanımız var. Hazırlık yapıyoruz. Zaman olduğu için bugün görüntü almanıza izin verdik. Bugün taktiksel olarak bir çalışma yok, çekebilirsiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz" diye konuştu.