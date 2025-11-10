Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta son olarak Rafa Silva krizi patladı... Kasımpaşa maçı öncesi sakat olduğu açıklanan Portekizli yıldız Rara Silva'nın teknik direktör Sergen Yalçın ile ciddi bir sıkıntı yaşadığı öğrenildi.

Socrates'ten Övünç Özdem'in aktardığı gelişmeye göre; Rafa Silva ile Sergen Yalçın arasındaki bağlar tamamen koptu. Rafa, Sergen Yalçın teknik direktör olarak kaldığı sürece Beşiktaş'ta forma giymeyi çok istemediğini yönetime aktardı.

SAKATLIĞINI BAHANE Mİ ETTİ?

Yıldız oyuncunun Kasımpaşa maçı öncesi hiçbir rahatsızlığı yokken sakatlığı bahane ederek kadroya alınmamayı talep ettiği iddia edilmişti. Siyah beyazlılarda gündemin bir numaralı maddesi haline gelen Rafa Silva konusunda yaşanacak gelişmeler oldukça merak konusu.

Rafa Silva, geçen sezondan bu yana Beşiktaş'ın hücum hattındaki en etkili ismi olarak öne çıkıyor. Portekizli oyuncu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 65 karşılaşmada 23 kez fileleri havalandırırken 15 de asist yaparak takıma önemli skor katkısı sağladı.