Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli Takım'ın Ukrayna ile oynadığı maçta sakatlanmıştı.
Siyah-beyazlılar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Hekimoğlu'nda sağ uyluk üst adale grubunda kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptandığını açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklamasında "Futbol A Takımımızın oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli takımımızın Ukrayna ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır.
Yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır.
Futbolcumuzun tedavi süreci sağlık ekibimizce sürdürülmektedir." ifadeleri yer alırken genç oyuncunun 4-8 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.