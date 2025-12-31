Süper Lig’in ilk yarısında beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş devre arasında kadrosunu güçlendirip üst sıralara doğru yükselmek istiyor. Transferde aceleci davranan siyah-beyazlılar ilk imzayı Salih Özcan’a attırmak için yoğun çaba harcıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, “2 Ocak’ta başlayacak Antalya kampına yetişsin” talebi üzerine Başkan Serdal Adalı ve ekibi görüşmeleri yoğunlaştırdı.

Milli futbolcuyla zaten daha önce anlaşma sağlanmıştı. Borussia Dortmund’da forma şansı bulamayan Salih, Beşiktaş’ın teklifini kabul etmişti. Kapıyı 5 milyon Euro’dan açan Alman kulübü yapılan pazarlıklarla rakamı 3 milyon Euro’ya çekti. Taraftar şu anda ödeme planı üzerinde çalışıyor. Kısa sürede orta noktanın bulunacağı ve Salih’in kampa yetişeceği belirtiliyor.