Sergen Yalçın’ın iple çektiği devre arası transfer dönemine sayılı günler kaldı ve Beşiktaş, taraftarları heyecanlandıracak isimlerle görüşmelere başladı. Siyah-beyazlı yönetimin anlaşmaya vardığı ilk isim Salih Özcan... Borussia Dortmund’da forma giyen 27 yaşındaki orta sahayla prensipte anlaşan yönetim, Alman kulübüyle de 3 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

ENES’TEN YEŞİL IŞIK

Forvet transferi için rota Enes Ünal’a çevrildi. Kariyerinde ağır sakatlıklar geçiren 28 yaşındaki forvet, bu sezon Bournemouth’ta düzenli olarak süre almaya başladı. Yeniden performansını yükselten Enes için görüşmeler başlayacak. İngiliz kulüple 2028’e kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu için masaya oturacak olan Beşiktaş, satın alma opsiyonuyla kiralama teklif yapacak. Yalçın’ın stoper için istediği isim ise Olivier Boscagli.

STOPERE SOL AYAK

Siyah beyazlılar, 28 yaşındaki sol ayaklı stoper için İngiliz kulüp Brighton’la temasa geçecek. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Boscagli için Brighton’a satın alma opsiyonuyla kiralama teklif sunacak olan Beşiktaş, Fransız savunmacının istediği yıllık maaşı vermeye de hazır.