Beşiktaş Kulübü, bir dönem teknik direktörlük, yardımcı antrenörlük gibi görevleri üstlenen Serdar Topraktepe'nin yeni görevini açıkladı.
Siyah beyazlılar, Topraktepe'nin Beşiktaş JK Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğu'na getirildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Beşiktaş JK Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğuna Serdar Topraktepe getirilmiştir.
Serdar Topraktepe’ye yeni görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."