Abraham'ın ayrılığının ardından forvet transferi için harekete geçen Kartal, aradığı ismi Belçika’da buldu. Siyah-beyazlılar, Genk forması giyen Oh Hyeon-gyu’yu kadrosuna kattı.

Oh Hyeon-gyu'nun gün içinde İstanbul'a geleceğini açıklayan Beşiktaş, "Profesyonel Futbolcu Hyeon-Gyu Oh, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Oh’u taşıyan uçak bugün 12.40’ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır." açıklamasını yaptı.

Belçika kulübüne bonuslarla birlikte 17 milyon Euro ödeneceği öğrenildi. 23 yaşındaki Oh, bu sezon tüm kulvarlarda 10 gol kaydetmesine rağmen Genk’te son haftalarda gözden düşmüş ve takımın üçüncü forvetine kadar gerilemişti. Güney Koreli forvet, Beşiktaş formasıyla yeniden çıkışa geçmeyi hedefleniyor.

10 NUMARA TAMAM

Beşiktaş'ın bir diğer transfer hamlesi ise yurt içinden oldu. Siyah-beyazlılar, Göztepe’nin 10 numarası Junior Olaitan’ı kaptı. 23 yaşındaki Beninli dün İstanbul’a geldi ve havalimanında ‘Kartal’ pozu verdi. Siyah-beyazlılar, Olaitan’ı 3.5+1 yıllığına kadrosuna kattı. İzmir ekibine bu transfer karşılığında 5+1 milyon Euro ödenecek. Göz-Göz’ün sezon başında Fransa 2. Lig takımı Grenoble’dan 850 bin Euro’ya kadrosuna kattığı Junior Olaitan, 17 Süper Lig maçında 2 kez fileleri havalandırdı.

KALEYE İKİ ADAY VAR

Beşiktaş kaleci arayışında... Siyah-beyazlıların hedeņnde iki isim var. İki file bekçisi de İngiliz kulüp Leeds United’dan: Lucas Perri ve Illan Meslier. 28 yaşındaki Perri ve 25 yaşındaki Meslier’in menajerleri Beşiktaş yönetimiyle görüşmek için İstanbul’a geldi. Siyah-beyazlılar kalecilerin şartlarını sordu. Teknik Direktör Sergen Yalçın iki kaleciden birini tercih edecek. Beşiktaş yönetimi de imza attıracak. Perri, sezon başında Lyon’dan transfer edilmişti. Meslier ise İngiliz ekibinde üçüncü kaleci konumunda.

SAĞ BEKE MURILLO

Transfer taarruzuna kalkan Beşiktaş’ta sağ beke de takviye geliyor. Siyah-beyazlılar, Marsilya ile 2028’e kadar kontratı bulunan Panamalı sağ bek Amir Murillo’yu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki futbolcuyla anlaşan Kartal, kiralama koşullarında da Marsilya’yı büyük oranda ikna etti.