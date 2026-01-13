Beşiktaş, sol bek krizini çözmek için hız kesmeden çalışıyor. Blanco, Hadjam, Piton ve son olarak da David Möller Wolfe için girişimlerde bulunan siyah-beyazlılarda rota tekrar Lazio forması giyen Nuno Tavares’e çevrildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki Portekizli futbolcu için siyah-beyazlılar İtalyan ekibine yeni bir teklif sundu.

Kartal, Tavares’i sezon sonuna kadar bedelsiz kiralamak istiyor. Sunulan teklifte 8 milyon Euro’luk zorunlu satın alma maddesi de bulunuyor. Ancak Lazio’nun 10 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Taraflar arkasındaki pazarlıkların olumlu ilerlediği belirtiliyor. Benfica’dan 2021’de gittiği Arsenal’da tutunamayan Tavares, sırasıyla Marsilya, Nottingham ve Lazio formaları giydi.