İngiliz ekibiyle yapılan pazarlıklarda siyah-beyazlılar teklifi 18 milyon Euro’ya kadar yükseltti. Bu parayı dört taksitte ödemeyi taahhüt eden Kartal şu ana kadar Arsenal’in inadını kırabilmiş değil.

2027’YE KADAR UZATTI

İngilizlerin kadroda tutmak istediği 30 yaşındaki Belçikalı yıldız için 22 milyon Euro talep ettiği, bu rakamın altına düşmeyeceği öğrenildi. Daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmek isteyen, Beşiktaş’a sıcak bakan Trossard’ın kontratı kısa süre önce 2027’ye kadar uzatılmıştı.