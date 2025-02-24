İstanbul Beşiktaş'ta 4 katlı binanın arka cephesinde yaşanan toprak kaymasında ölen ya da yaralanan olmazken toprak ve kaya parçalarının girdiği 3 dairede hasar oluştu. Olay yerinde incelemelerde bulunan Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, "Can kaybının olmaması bizim için çok önemli. Diğer hasarları karşılayacağız, gerekli tedbirleri alacağız" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mecidiye Mahallesi Kabalak Sokak'taki 4 katlı binanın arka cephesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın arkasında bulunan yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları demir korkulukları ve pencereyi kırarak 3 dairenin içine girdi. Gürültüyle odalarına giren toprak ve kaya parçalarıyla korku yaşayan bina sakinleri belediye ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine akşam saatlerinde binaya gelen ekipler inceleme yaptı. Bina ile ilgili kararın yapılacak incelemenin ardında çıkacak rapora göre verileceği öğrenildi. Olay yerine gelen Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, binada inceleme yaparak çalışma yapan ekiplerden bilgi alırken apartman sakinlerine de ihtiyaçlarını sordu.

CAN KAYBININ OLMAMASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, “Can kaybının olmaması bizim için çok önemli. Diğer hasarları karşılayacağız, gerekli tedbirleri alacağız" dedi.