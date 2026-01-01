Beşiktaş’ta yaprak dökümü devam ediyor… Siyah beyazlılar daha önce Mert Günok ve Necip Uysal'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda bu oyunculara Jonas Svensson ve David Jurasek de eklenmişti… Gidecekler listesine son olarak Felix Uduokhai de yazıldı.

28 yaşındaki oyuncunun da devre arası kampa götürülmeyeceği öğrenildi. Yönetimin oyuncunun kendisine kulüp bulması için menajeriyle görüşme yapacağı aktarıldı.

Geçen sezon 500 bin Euro'ya kiralanan Uduokhai , 2025-26 sezonu öncesinde Augsburg'dan 5 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti. Alman savunmacı geçen sezon 36 resmi maçın 35'inde ilk 11'de görev yaparken, bu sezon ise 11 maçta 9 kez ilk 11'de sahaya çıktı.