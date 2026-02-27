Kış transfer döneminde gelen oyuncularla birlikte yeni bir hüviyete bürünen Beşiktaş, yazın getireceği oyuncuları şimdiyen planlamaya başladı. Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan gelen Emmanuel Agbadou ile savunmasını güçlendiren Siyah-Beyazlılar, partneri için rotasını yine İngiltere'ye çevirdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Kara Kartal, yazın Tottenham'ın tecrübeli sol stoperi Kevin Danso'yu kadrosuna katmak için şimdiden düğmeye bastı. Agbadou'dan son derece memnun olan yönetimin, yine Premier Lig deneyimi olan bir savunmacı olan Danso'yu listenin ilk sıralarına yazdığı ifade edildi.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Haberde, Beşiktaş'ın ara transferde de Avustralyalı stoper için devreye girdiği ancak Tottenham'dan onay çıkmadığı ifade edildi. İngiliz ekibinin, yaz transfer döneminde Danso için yaklaşık 20 milyon euroluk bir teklife sıcak baktığı belirtildi.