Beşiktaş, devre arası transfer döneminde hem kadro takviyesi hem de önemli satışlarla hareketli günler geçiriyor. Siyah-beyazlılar, Rafa Silva, Demir Ege Tıknaz ve Tammy Abraham’dan gelecek potansiyel satışlarla toplamda 35 milyon Euro civarında bir bütçe oluşturmayı ve bu kaynağı yeni transferlerde değerlendirmeyi amaçlıyor.

Stoper Emmanuel Agbadou için Beşiktaş Wolverhampton ile son detayları hallettikten sonra ıslak imzalar atılacak. Nuno Tavares için de süreç hızlandı. Portekizli sol bek, Lazio-Beşiktaş hattında yarınki görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor. Chelsea’nin kiralama limiti açılınca kaleci Filip Jörgensen de Kartal olacak.

Rafa Silva: Beşiktaş, Benfica’nın Rafa Silva için yaptığı 6 milyon Euro’luk ilk teklifi reddetti. Portekiz kulübü 7 milyon 500 bin Euro verirse yıldız oyuncu satılacak.

Demir Ege Tıknaz: Braga’nın 7 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli artı yüzde 30 sonraki satış payı içeren teklifinin kabul görmesi durumunda genç orta saha oyuncusunun transferi gerçekleşebilir.

Tammy Abraham: İngiliz kulüplerinden Aston Villa ve Nottingham Forest devrede. Beşiktaş yönetiminin İngiliz golcü için 20 milyon Euro’nun altına inmeyeceği kaydediliyor.