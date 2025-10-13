Beşiktaş'ta yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Brezilya'lı stoper oyuncusu Gabriel Paulista, bu sezonda da hayal edilenden uzak bir görüntü çiziyor.



34 yaşındaki oyuncunun geleceği merak edilirken, siyah-beyazlılarla ayrılması halinde gidebileceği potansiyel takımlar belli oldu.

FENERBAHÇE'YE GİDEBİLİR



ESPN'de yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Corinthians, Gabriel Paulista'nın durumunu yakından takip ediyor. Brezilyalı oyuncunun, Beşiktaş'tan ayrılması halinde iki takımında transfer için devreye gireceği aktarıldı.

2024 yılında Atletico Madrid'den Beşiktaş'a bedelsiz transfer olan 34 yaşındaki yıldız, bu sezon Süper Lig'de 2 maçta görev aldı.





