Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup ederken son dakikada yaşanan bir pozisyon gündeme bomba gibi düştü.

Samsunspor'un Kazımcan'ın elle müdahalesinin ardından penaltı beklediği ancak Mehmet Türkmen ve VAR Hakemi Onur Özütoprak'ın devam kararı verdiği pozisyona Karadeniz ekibinden tepkiler yükselirken, tartışmalara Beşiktaş da dahil oldu.

Siyah-beyazlı ekip sosyal medya hesabından el ve top görseli paylaşırken "Tüm Türkiye gördü, VAR gör(e)medi!" ifadelerini kullandı. Beşiktaş sezon başında VAR'da görev alan Onur Özütoprak'ı bir kez daha hedef almıştı.

Beşiktaş'ın söz konusu paylaşımı şu şekilde: