Beşiktaş'taki son döneminde Siyah-Beyazlılarda oynamak istemediği, hatta futbolu bırakmayı düşündüğü bile dile getirilen Rafa Silva, eski ekibi Benfica'nın yolunu tuttu. 32 yaşındaki futbolcuya bonservis ödenmesi Portekizli taraftarları rahatsız ederken, düşük performansı da gazetelerde önemli bir yer tuttu.

"BAŞ AĞRISI OLDU"

Portekiz spor basınının önde gelen yayınlarından A Bola'da Rafa Silva hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Rafa'nın gelişi hücuma ilaç olmaktan çok Mourinho'ya baş ağrısı oldu. O, fiziğiyle oynayan bir oyuncu ve Beşiktaş'ta son dönemindeki grevi düşünüldüğünde şu an oynayacak durumda olmaktan son derece uzak. Rafa'nın ilk 11'de, Sudakov'un yedekte olmasının mantıklı bir açıklaması yok."

HENÜZ SKOR KATKISI VEREMEDİ

Benfica'ya transfer olduktan sonra biri Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 5 maçta forma giyerek 285 dakika süre alan Rafa Silva'nın henüz skor katkısı bulunmuyor.