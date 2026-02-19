Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü saat 20.00'de Göztepe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta yönetim, bilet fiyatlarında ciddi bir indirime gitti. Taraftarın bilet fiyatlarına yönelik talebini değerlendiren Siyah-Beyazlı kurmaylar, bir önceki iç saha maçına birçok kategoride yüzde 30'u aşan indirimler uyguladı. Ayrıca Göztepe maçına özel olacak şekilde kombine sahibi taraftarların devredecekleri biletlerin, devir hakkından düşmeyeceği ifade edildi. Beşiktaş-Göztepe maçının bilet fiyatları şöyle açıklandı: VIP 100: 14.000 TL VIP 101-126: 9.000 TL 1. Kategori: 2.950 TL 2. Kategori: 2.650 TL 3. Kategori: 2.350 TL 4. Kategori: 1.900 TL 5. Kategori: 1.750 TL 6. Kategori: 1.500 TL Doğu Üst: 1.750 TL 7. Kategori: 1.150 TL 8. Kategori: 975 TL.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.