Beşiktaş, 32 yaşındaki Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “2023-24 sezonundan bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan profesyonel futbolcularımızdan Jonas Svensson’la yollarımız ayrılmıştır. Jonas Svensson’a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Svensson, Beşiktaş kariyerinde 71 maça çıkarken 1 gole imza attı.