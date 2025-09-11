Beşiktaş, transferde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest forması giyen Jota Silva'yı kadrosuna katmaya yakın. Beşiktaş satın alma opsiyonlu kiralık teklifini iletti ve İngiliz ekibi yeşil ışık yaktı.

Portekizli oyuncu geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

TRANSFER SON ANDA İPTAL OLDU

25 yaşındaki kanat oyuncusunun önceki gün Sporting Lizbon'a transferi için yapılan görüşmelerde evrakların yetişmemesi nedeniyle anlaşma iptal oldu. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın şansı arttı ve siyah-beyazlıların önündeki engeller kalkmış oldu.

Geçtiğimi sezon Nottingham Forest formasıyla 37 maçın 8'ine ilk 11'de çıkan Jota, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.