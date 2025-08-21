Transfer döneminin son günleri sürpriz haberlere sahne olurken, Beşiktaş’tan da flaş bir hamle geldi. Fransız basınından L'quipe'de yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Stade de Reims forması giyen Japon yıldız Keito Nakamura için 15 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı.

Reims’in rekor satışı olabilir

Reims’in geçtiğimiz sezon Ligue 2’ye düşmesine rağmen Nakamura, Ligue 1’de gösterdiği performansla dikkat çekmişti. 25 yaşındaki hücum oyuncusu 11 gol ve 2 asistle takımının en skorer ismi olurken, çok yönlü oyunu ve hızıyla birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti. 2023 yazında 12 milyon Euro'ya transfer edilen Japon futbolcu için yapılan 15 milyon Euro'luk teklif, kulübün tarihindeki en yüksek satışlardan biri olabilir.

Beşiktaş’ın ısrarı ve transfer stratejisi

Beşiktaş, özellikle hücum hattında genç ve dinamik isimlerle güçlenmek isterken, Nakamura gibi hem skor katkısı veren hem de kanatlarda çeşitlilik yaratan bir oyuncu ideal profil olarak öne çıkıyor. Fransız ekibinin bu teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu. Zira Reims, son dönemde oyuncu satışlarından önemli gelirler elde ederek dikkat çekiyor.