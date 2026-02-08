Siyah-beyazlıların Deportes Tolima’ya kiraladığı Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, Llaneros ile oynanan lig maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

SAHAYI GÖZYAŞLARI İÇİNDE TERK ETTİ

Mücadelenin ikinci yarısında dizinden sakatlanan Ricardo, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemedi ve sahayı gözyaşları içinde terk etti.

Kolombiya basınında yer alan ve kulüp kaynaklarına dayandırılan haberlerde, yapılan kontroller sonucunda genç futbolcunun dizinin çıktığı ve sezonu kapattığı ifade edildi.

ADALI SEÇİLDİKTEN SONRA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Bu sezon Deportes Tolima formasıyla 4 resmi maça çıkan Elan Ricardo, gol ya da asist katkısı sağlayamazken, yaşadığı sakatlıkla birlikte sahalardan uzun süre uzak kalacak.

Ricardo, Beşiktaş’ta Serdal Adalı’nın başkan seçilmesinin ardından transfer edilen ikinci oyuncu olmuştu. Aynı dönemde kadroya katılan Keny Arroyo ile yollar tamamen ayrılırken, Elan Ricardo ise gelişimini sürdürmesi amacıyla kiralık gönderilmişti. Yaşanan sakatlık, hem oyuncu hem de Beşiktaş cephesinde hayal kırıklığı yarattı.