Beşiktaşlı taraftarların hasretle beklediği günler geldi... Artık sahada kazanmaya yakın olan ve bileği zor bükülen bir Kara Kartal var. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Başkan Serdal Adalı’nın ortak çalışmasıyla devre arasında yapılan transferlerle 12’den vuran siyah-beyazlılar, Göztepe karşısındaki 4-0’lık gösterişli galibiyetiyle taraflı tarafsız herkesi mest etti.

YENİLERDEN 5 GOL

Devre arası transfer döneminde kadroya katılan Agbadou, Murillo, Asllani, Olaitan ve Hyeon-gyu Oh, 40 yıllık Beşiktaşlı gibi. Kısa sürede takıma adapte olan yeniler, skora katkı vermeye başladı. Agbadou ve Asllani 1’er asist, Olaitan ile Murillo 1’er gol atarken Oh, süper bir başlangıca imza attı. Güney Koreli forvet, ilk 3 maçında 3 gol atarken 1 de asist yaptı. Oh’un son golü ise gözlerimizin pasını sildi.