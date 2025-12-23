Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekipten arka arkaya paylaşımlar geldi. Beşiktaş'ın ilk paylaşımında, "Az bekleteceğiz." ifadesine yer verildi. Bu paylaşımın kısa süre sonrasında ise siyah-beyazlı kulüp, "Karşıda bir işimiz vardı." mesajını yayımladı.

Beşiktaş'tan yapılan videolu paylaşımda, sezon başında adı siyah beyazlılar ile de anılan Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasına gönderme yapıldı. Beşiktaş'ın bu paylaşımları, taraftarlar arasında kısa sürede büyük etkileşim aldı.