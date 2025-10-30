Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2025-26 sezonu başından bu yana Kadın Futbol Takımımızın teknik direktörlüğünü üstlenen Burak Sidar ve teknik ekibimizde yer alan Kaan Erdoğmuş, Murat Kızılkaya ve Mehmet Baran Danış ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sidar, Erdoğmuş, Kızılkaya ve Danış’a kulübümüze yaptıkları katkılar için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.”

Yeni sezonun henüz başlarında alınan bu karar, camiada sürpriz bir gelişme olarak değerlendirildi. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nda yaşanan bu ayrılığın ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu.