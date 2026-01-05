İngiltere Premier Lig'de Burnley forması giyen Hollandalı sol bek Quilindschy Hartman, Beşiktaş'ın radarına girdi. Sezon başında Burnley'nin Feyenoord'dan 10 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcuyu listesinin başına alan Beşiktaş'ın kısa süre içinde İngiliz ekibine teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Quilindschy Hartman ile her konuda anlaşan Beşiktaş'ın, bonservis bedelini istediği rakama çekebilirse Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katacağı iddia edildi. Bu sezon Burnley formasıyla Premier Lig'de 15 maçta 1.339 dakika süre alan Quilindschy Hartman, 4 asiste imza attı. Hollanda Milli Takımı formasını da 5 kez giyen 24 yaşındaki sol bekin 1 golü bulunuyor.

