Beşiktaş, transferde Suudi Arabistan’a çıkarma yapıyor. Siyah-beyazlılar, Al Nassr’ın iki yıldızı için şartlarda nabız yokladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın stopere liderlik edecek tecrübeli bir isim talep etmesi üzerine yönetim, Al Nassr’dan 31 yaşındaki Aymeric Laporte’ye talip oldu.

Kartal’ın kronik kanat forvet krizini çözmesi için Al Nassr’dan talip olduğu bir diğer isim Sadio Mane oldu. Her iki futbolcunun da sözleşmesi sezon sonu bittiği için Suudi Arabistan kulübü, ayrılığa sıcak bakıyor. Beşiktaş yönetimi, iki futbolcuyu kiralık ya da bonservisi ile almaya çalışıyor.